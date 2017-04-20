Івано-Франківщина стане перлиною туризму України

Упродовж останніх років в області активно розвивається туристична галузь. Помітно збільшується потік туристів до області, прокладаються нові мандрівні маршрути, осучаснюються послуги.

Цьому неабияк сприяють рекреаційні ресурси, погодні умови, а саме, морозні та сніжні зими. Не менш вагомим є також розвиток дорожньої інфраструктури.

Про це під час зустрічі із представниками прикарпатських ЗМІ розповів голова облдержадміністрації Олег Гончарук, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Посадовець, зокрема, наголосив, що задля розвитку цієї галузі на Івано-Франківщині проводяться численні фестивалі та культурно-мистецькі заходи, на які приїжджають десятки тисяч гостей не лише з інших областей України, а й країн Європейського Союзу.

Одним із таких є Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону “Карпатський простір“, який цьогоріч пройде 5-7 травня в Івано-Франківську.

“У рамках фестивалю, який позиціонується як маштабна культурна арт-подія міжнародного значення, область відвідають дипломатичні представники багатьох країн Європи, що, своєю чергою, дозволить укріпити позитивний імідж регіону на світовій арені, – зазначив Олег Гончарук. – Віримо, що такі заходи сприятимуть соціально-економічному зростанню області, а отже – і розвитку туристичної індустрі”.

Олег Гончарук також розповів про мистецькі фестивалі, які цього року відбуватимуться у Верховинському, Долинському та Косівському районах, і окреслив ключові перспективи розвитку туризму Прикарпаття.

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