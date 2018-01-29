Івано-Франківщина стала лідером серед областей щодо збільшення доходу українців

Питання рівня доходу українців є чи не найгострішим питанням сьогодення. Відповідно, Державна служба статистики України підбила підсумки щодо збільшення доходу українців.

За результатами 2016 року, лідерами стали Київ та Івано-Франківська область, повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації та книговидання управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Зокрема, як повідомляють у Держстатистиці, реальний дохід українців у 2016 році збільшився на 0,8 відсотків в порівнянні з попереднім, 2015 роком. В Івано-Франківську така динаміка склала 4,6 відсотки.

Зазначимо, що непогані результати продемонструвала Вінницька та Волинська області, де зафіксований ріст реальних доходів 4,5 відсотки.

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