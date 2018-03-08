Івано-Франківщина посіла дев`яте місце за обсягом іноземних інвестицій

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017 р. становив 908,6 млн. дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 660,3 дол.

У 2017р. в економіку області інвестовано 3164,1 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 2211,1 тис. дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2017 р. збільшився на 9,9%, інформує Місто.

Серед регіонів України за обсягом прямих іноземних інвестицій в цілому Івано-Франківщина посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту – 4, про це інформує головне управління статистики в Івано-Франківській області.

На 31 грудня 2017 р. інвестицїї вкладено нерезидентами 49 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.

Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (498,1 млн.дол. США або 54,8% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (260,2 млн.дол. або 28,6%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського (3,2%), Рогатинського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.