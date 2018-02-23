Іванчук виграв суд у Саакашвілі

Народний депутат від “Народного фронту” Андрій Іванчук виграв у суді за позовом проти Міхеїла Саакашвілі про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це Іванчук повідомив у своєму Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

“Я виграв суд: 29 січня Подільський райсуд Києва визнав недостовірною інформацію, яку Саакашвілі поширював в ефірі одного з центральних телеканалів”, – написав нардеп.

Іванчук позивався проти Саакашвілі через висловлювання останнього в ефірі одного з телеканалів наприкінці жовтня 2015 року.

“Визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права і принижує честь, гідність та ділову репутацію Іванчука Андрія Володимировича, інформацію, поширену Саакашвілі Міхеїлом Ніколозовичем в прямому ефірі 31 жовтня 2015 року в програмі “Телевізійна служба новин”, – йдеться в оприлюдненому нардепом судовому рішенні.

Саакашвілі, який на той час працював головою Одеської облдержадміністрації, заявляв, що Андрій Іванчук нібито причетний до корупційних схем. Іванчук назвав ці звинувачення брехнею та спробою дискредитації оточення і самого Арсенія Яценюка, який на той час був прем’єр-міністром.