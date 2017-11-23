Італійський архітектор створив будинок, який можна зібрати за 6 годин. ВІДЕО

Італійський архітектор Ренато Відал, схоже, вирішив проблему всіх, кого турбує “квартирне питання”.

Він створив будинок-розкладачку The M.A.Di., з якої пристойне житло можуть зібрати до десятка людей протягом 6 годин, йдеться на The Daily Mail, пише УП.Життя.

За задумом Відала, будинок може бути від 290 до 904 квадратних футів (приблизно від 80 до 270 квадратних метрів).

Вартість меншого варіанту – $33 тисячі. За найбільший доведеться викласти $73 тисячі.

В усіх моделях будинку-розкладачки є ванна й туалет, де можна встановити усі потрібні зручності, а також кухня зі сантехнічними комунікаціями.

Для буднку не потрібен окремий фундамент. Його можна зібрати на будь якому місці, де є потрібна територія.

І навіть більше – у нього можна вбудувати сонячні батареї та інші альтернативні засоби отримання енергії для домашніх умов.

“Будинок створює затишне та безпечне місце, легко пристосовуючись до ваших потреб“, – розповідає Відал.