Інженер, водій, тракторист: у “Коломияводоканалі” є одинадцять вакансій. ПЕРЕЛІК

У КП “Коломияводоканалі” є 11 вакансій.

Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

На роботу запрошують:

1. Інженера виробничо-технічного відділу.

2. Інженера з охорони праці.

3. Майстра на дільницю водопровідних мереж.

4. Слюсарів АВР на дільницю каналізаційних мереж.

5. Електромонтера на дільницю каналізаційних очисних споруд.

6. Електромонтера на дільницю каналізаційної насосної станції на вул. Леонтовича.

7. Електромонтерів в службу енергетика.

8. Електрослюсаря з обслуговування автоматики та засобів вимірювання.

9. Водія спец-автомобіля ГАЗ-53.

10. Машиніста екскаватора одноковшевого, місткістю 0,25м3

11. Тракториста.

Нагадаємо, “Коломияводоканал” планує підвищити тарифи на воду.

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