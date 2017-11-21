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Інтернет-шахраї ошукали прикарпатця на понад 120 тис. грн

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Фото ілюстративне

Днями жертвою шахраїв став 29-річний іванофранківець, який втратив 121 тис. грн.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ  Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

Як з’ясувалося, чоловік на сайті “ОЛХ” знайшов оголошення про продаж комп’ютерної техніки.

Зателефонувавши нібито продавцю та узгодивши ціну покупки, перерахував вищевказані грошові кошти на банківський рахунок шахрая, в результаті – ні товару не отримав, ні грошей не повернули.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб-шахраїв та місця їх перебування.

На гачок шахраїв потрапили також дві прикарпатки. За словами потерпілих, на їхній мобільні телефони зателефонували нібито працівники банківських установ та повідомили, що з їхніми банківськими картами виникли проблеми і для їх вирішення потрібно продиктувати пін-коди.

Потерпілі зрозуміли, що їх ошукали, коли з рахунку зникло загалом близько 24 тис. грн. За допомогою одразу звернулись до правоохоронців.

Поліція закликає громадян бути уважними і обережними при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет, отриманні смс-повідомлень типу: “Ваш банківський рахунок заблоковано” та спілкуванні з невідомими особами, які намагаються отримати конфіденційну інформацію про реквізити ваших банківських карток чи нібито “вирішують” питання про уникнення кримінальної відповідальності родичів, які потрапили в ДТП чи іншу неприємну ситуацію.

Нагадаємо, 23 листопада начальник Коломийської поліції розповість у прямому ефірі про стан злочинності на Коломийщині.

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