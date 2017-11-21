Інтернет-шахраї ошукали прикарпатця на понад 120 тис. грн

Днями жертвою шахраїв став 29-річний іванофранківець, який втратив 121 тис. грн.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Як з’ясувалося, чоловік на сайті “ОЛХ” знайшов оголошення про продаж комп’ютерної техніки.

Зателефонувавши нібито продавцю та узгодивши ціну покупки, перерахував вищевказані грошові кошти на банківський рахунок шахрая, в результаті – ні товару не отримав, ні грошей не повернули.

Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб-шахраїв та місця їх перебування.

На гачок шахраїв потрапили також дві прикарпатки. За словами потерпілих, на їхній мобільні телефони зателефонували нібито працівники банківських установ та повідомили, що з їхніми банківськими картами виникли проблеми і для їх вирішення потрібно продиктувати пін-коди.

Потерпілі зрозуміли, що їх ошукали, коли з рахунку зникло загалом близько 24 тис. грн. За допомогою одразу звернулись до правоохоронців.

Поліція закликає громадян бути уважними і обережними при купівлі-продажу товарів через мережу Інтернет, отриманні смс-повідомлень типу: “Ваш банківський рахунок заблоковано” та спілкуванні з невідомими особами, які намагаються отримати конфіденційну інформацію про реквізити ваших банківських карток чи нібито “вирішують” питання про уникнення кримінальної відповідальності родичів, які потрапили в ДТП чи іншу неприємну ситуацію.

Нагадаємо, 23 листопада начальник Коломийської поліції розповість у прямому ефірі про стан злочинності на Коломийщині.

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