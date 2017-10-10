Інтернет підкорює відео з казковими краєвидами Карпат. ВІДЕО

Відео із назвою “Це твій край. Рахівщина дивовижна” починає набирати популярності в YouTube.

На ньому продемонстрована неймовірна краса українських Карпат та природи гірського району Закарпаття, схід та захід Сонця, місцеві краєвиди, а також ранкові тумани, йдеться на PRESS-ЦЕНТР.

У підписі до відео його автор написав:

“Такої Рахівщини ви ще не бачили! Неймовірна краса карпатських краєвидів у новому ролику від БЕТ ТЕР”.

До слова, це вже не перший відеоролик БЕТ ТЕРА про красу закарпатських краєвидів. Дещо раніше автор зняв відео із назвою: “Це твій край: Косівська Поляна (весна 2017)”.

Читайте також: Осінні мальовничі Шешори з висоти пташиного польоту. ВІДЕО