Інформацію про виконання бюджету за 2017 рік публічно представили на Коломийщині. ВІДЕО

У Коломийському районі відбулося представлення інформації про виконання бюджету за 2017 рік.

НТК повідомляє, що в засіданні взяли участь: голова районної державної адміністрації Любомир Глушков, районної ради Роман Дячук, керівники та працівники структурних підрозділів, служб і районні депутати. Із доповіддю виступили начальник фінансового управління Ганна Кравчук та головні розпорядники коштів – керівники бюджетних установ.



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