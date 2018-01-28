Художницю з Коломийщини запросили до Ватикану. ВІДЕО

Мешканка Сопова, 14-річна Стефанія Ксинін, завдяки хисту до малювання і Європою мандрує, і з Міністром закордонних справ познайомилась.

Дівчинка зобразила ілюстрацію до оповідання “Олівці”, а згодом її малюнок опублікували у “Книзі Добра”.

Це видання надрукували на унікальному папері з бавовни і трав.

Якщо такі сторінки помістити у воду, то з них проросте трава.

“Книга добра” – це проект організації “Благодійний Фонд “Чисті Серцем”.

Видання із ілюстрацією Стефанії Ксинін тепер буде у найбільших бібліотеках світу.

До слова, дівчинку вже запросили на презентацію цієї книги у Ватикан.

Детальніше дивіться у сюжеті НТК.