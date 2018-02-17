Хокейна команда з Прикарпаття зіграє на міжнародному чемпіонаті

Калуський “Легіон” зіграє у клубному чемпіонаті світу.

На початку квітня в австрійському містечку Цель-ам-Зеє відбудеться престижний міжнародний хокейний турнір WORLD TOURNAMENT XXVIІ серед гравців 2005/2006 року народження, пише Репортер.

WORLD TOURNAMENT XXVIІ є клубним чемпіонатом світу серед юнацьких команд, що проходить у трьох вікових категоріях – U-11 (2007/2008 р. н.), U-13 (2005/2006 р. н.) та U-15 (2003/2004 р. н.).

Наразі організатори оприлюднили список учасників змагань, що пройдуть з 2 по 5 квітня.

За престижний трофей у категорії U-13 побореться і єдина команда з України – ХК “Легіон” (Калуш).

Своїх суперників на груповому етапі юні калушани дізнаються за десять днів до старту змагань, коли відбудеться офіційна процедура жеребкування, а поки що пропонуємо повний список учасників турніру:

WORLD TOURNAMENT XXVIІ U-13 (2-5 квітня, Цель-ам-Зеє, Австрія)

1. Zell am See (Австрія)

2. Red Bull (Зальцбург, Австрія)

3. Jokerit Helsinki A (Фінляндія)

4. Jokerit Helsinki В (Фінляндія)

5. Ritten Sport (Італія)

6. Ochsner Academy (Швейцарія)

7. Liepajas SSS (Латвія)

8. HK Iskra (Словаччина)

9. HC Legion (КАЛУШ, УКРАЇНА)

10. Hockey Bears (Фінляндія)

11. Canadian Elite Hockey cademy (Німеччина)

12. Bayern (Німеччина)

13. HŠJK Czech republic (Чехія)

14. Team SWE (Швеція)

15. HC Dragon Thun (Швейцарія)

16. UTE Budapest (Угорщина)

Нагадаємо, наприкінці сінчя калуський клуб виборов срібні нагороди престижного міжнародного турніру ISKRA CUP 2018.