“Хеллоуїн” – сучасний масовий окультизм

На неофіційне “свято” бісів по всій країні кафе, бари і нічні клуби навперебій заманювали відвідувачів цікавими розважальними програмами, модними співцями і групами, веселими іграми і обіцянками “безмежної веселості”. З тяжкими наслідками “веселого свята” стикнулись не одні відвідувачі, що люблять розважатись.

Хеллоуїн — це не забава, і нічого спільного з християнством не може мати. Деякі екзорцисти мають приватну думку, що навіть переодягатися в костюм сатани або біса може бути небезпечним.

Найголовніше — це ідея, з якою метою ти це робиш, що тобі це дає, чому ти в цьому береш участь.

Демони — вороги життя, вороги порятунку, і тому сама ідея Хеллоуїна не прийнятна для християнина.

Навіть якщо ти атеїст, це не означає, що ігри з бісами пройдуть для тебе безслідно.

У своєму служінні я неодноразово стикався з одержимими, які і постраждали якраз від дії злих духів, причому як прямої дії їх, так і непрямої, наприклад, якщо раніше хтось в сім’ї займався магією, ворожив, “зціляв” інших людей.

99 відсотків тих людей, які до мене звертаються, вимагають молитви звільнення.

Це люди, які безпосередньо мали контакт з різними ворожками, знахарками, або хтось з їхньої сім’ї займався такими речами, або людина мала удавану сповідь, або відійшла від Бога, або укладала угоду з бісом, щоб отримати якісь тимчасові вигоди.

Серед цих людей були і ті, які терпіли великий фізичний біль, їх щось крутило, душило, вони сильно кричали.

В першу чергу від даних розваг страждає душа. Тяжкі наслідки таких “розваг” — віддання свого життя, не визнання Бога, — хороша приманка для сатани.

Хеллоуїн — свято нечистої сили, створене всупереч вірі в Бога, через нього біси показують своє владицтво, і християнин не може в нім брати участь.

Сатана не запитує, йому не цікаво, свідомо або несвідомо ти береш участь в таких “святах”.

Ти зайшов на його територію — він задоволений. Бог же творив людину вільною, і тому Бог зважає на вибір людини, біс — ні…

Він може тимчасово допомогти людині, але потім обов’язково забере те, що дав: кар’єру, гроші, інші послуги — назад, поверне собі і плюс доведе ту нещасну людину до трагічної смерті, до самогубства, іншого сумного фіналу.

Його “послуги“ коштують дуже дорого.

Автор: екзорцист о. Андрій Шут.

Джерело: прес-служба Коломийської єпархії.