Грип не відступає: за минулий тиждень до лікарень Франківщини госпіталізували майже 250 дітей

Грип не відступає: за минулий тиждень до лікарень Франківщини госпіталізували майже 250...

Протягом 9 тижня в області на грип та ГРВІ захворіло 14 070 осіб, в тому числі 10 211 дітей до 17 років (72,6%).

Про це вчора повідомили в ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ”, пише Дзеркало Коломиї.

Інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги в Богородчанському, Верховинському, Городенківському, Долинському, Коломийському, Косівському, Рогатинському, Снятинському, Тисменицькому, Тлумацькому районах та Болехові і Яремче.

Вище середньообласного показника захворюваність на ГРВІ реєструвалась в Івано-Франківську – 1488,3 на 100 тис. нас., Городенківському – 2783,4, Коломийському районах – 1208,0 та Яремчі – 1800,4 на 100 тис. населення.

Госпіталізовано 379 осіб, з них 247 дітей до 17 років, що становить 65,2%.

У порівнянні з минулим тижнем сумарна кількість госпіталізованих осіб знизилась на 16,9 %. Найбільш уразливою категорією на 9 тижні є діти у віці 0-4 роки, частка яких становить 45,7% від усіх госпіталізованих дітей.

Читайте також: У МОЗ розповіли, чи ходитимуть сімейні лікарі на виклики до хворих. ВІДЕО