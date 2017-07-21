Грибник, який на три дні зник в лісі, не може пояснити що з ним сталося

Грибник, який на три дні зник в лісі, не може пояснити що...

Як повідомлялося, вранці 17 липня пішов у ліс по гриби в урочище Люблінець, поблизу селища Солотвин на Богородчанщині 46-річний чоловік.

Майже сотня рятувальників, правоохоронців та місцевих мешканців разом з собаками два дні безуспішно шукали чоловіка.

А в четвер, 20 липня, зниклий селянин з’явився неподалік від місця розташування пошуково-рятувального штабу. Про це пише Галка.

У прес-службі Нацполіції в області розповіли, що чоловік виглядав спантеличеним, і не вірив, що він зник на три доби. Сказав, що пам’ятає лише про раптовий різкий біль в животі. Він присів відпочити і ніби то невдовзі продовжив свій рух.