ГПУ запідозрила прокурора на Закарпатті у “кришуванні” грального бізнесу

На Закарпатті прокурора Тячівської прокуратури запідозрили в зловживанні службовим становищем і “кришуванні” нелегальних гральних закладів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, пише Zaxid.net.

Як зазначається, перебуваючи з робочою поїздкою у Закарпатській області, 10 жовтня 2017 року Юрій Луценко відвідав Тячівську місцеву прокуратуру у зв’язку із скаргами про зловживання службовим становищем керівником вказаної прокуратури. Одночасно генеральна інспекція провела обшуки, під час яких у місті виявили 8 залів, де незаконно функціонують 90 ігрових автоматів.

Керівникові Тячівської місцевої прокуратури задали питаня про численні скарги жителів району на діяльність незаконних гральних закладів, бездіяльності місцевої прокуратури, а також “кришування” незаконного бізнесу правоохоронними органами.

“Якщо місцевий прокурор не бачить нелегальної вирубки та гральних автоматів, значить він не працює… Якщо кримінальних проваджень нема, то за що ви отримуєте заробітну плату”, – зазначив Юрій Луценко, звертаючись до працівників Тячівської прокуратури.

Відділом попереднього розслідування кримінальних злочинів, скоєних прокурорами і співробітниками органів прокуратури, слідчого управління Генеральної інспекції ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

У справі були провели обшуки за місцем проживання і в службовому кабінеті керівника Тячівської місцевої прокуратури, проводяться інші першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування триває.