Google запустила віртуальний тур старовинною церквою на Коломийщині

18 квітня у Міжнародний день пам’яток та історичних місць, компанія Google запустила віртуальний тур по унікальним дерев’яним церквам Карпатського регіону, внесеним у світову спадщину ЮНЕСКО.

У партнерстві з Міністерством культури України Google оцифрувала вісім дерев’яних церков регіону і створила спеціальний сайт Дерев’яні церкви Карпатського регіону, де можна дізнатися більше про кожну з церков, а також прокласти до них маршрути на Картах Google, пише НВ.

3D-тури всіх цих церков доступні і в режимі Street View на Картах Google.

Всього в список дерев’яних церков Карпатського регіону ЮНЕСКО включено 16 церков – 8 з яких розташовані в Україні та 8 у Польщі.

Церкви можна розділити на 4 типи архітектури: гуцульський (Україна), галицький (чотири в Україні і дві на території Польщі), бойківський (дві в Україні і одна в Польщі) і лемківський (всі п’ять на території Польщі).

На сайті можна здійснити віртуальну екскурсію по восьми автентичним церквам: Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Нижній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область; Церква Вознесіння Господнього, Ясіня, Рахівський район, Закарпатська область; Церква Зішестя Святого Духа, Потелич, Жовківський район, Львівська область; Церква Зішестя Святого Духа, Рогатин, Івано-Франківська область; Церква Пресвятої Трійці, Жовква, Львівська область; Церква Святого Архангела Михаїла, Ужок, Великоберезнянський район, Закарпатська область; Церква Святого Юра, Дрогобич, Львівська область; Церква Собору Пресвятої Богородиці (Святого Дмитра), Матків, Турківський район, Львівська область.

“Віртуальний тур перенесе вас у саме серце Карпат і дасть можливість познайомитись з унікальною архітектурою стародавнього українського мистецтва, шедеврами європейського будівництва, культурної спадщини ЮНЕСКО. За допомогою зручної навігації і голосового супроводу ви можете дізнатися цікаві факти про старовинні церкви в українському регіоні Карпат”, – заявили в компанії.

Завдяки 360 градусним панорамам можна не лише оглянути будівлі церков зовні та погуляти по навколишній території, але і зайти всередину і помилуватися внутрішнім оздобленням і старовинними іконами.

“Збереження та популяризація історичної та культурної спадщини України є важливим завданням, яке сьогодні стоїть перед Міністерством. Завдяки цифровим інструментам Google шедеври українських майстрів стають доступними для всього світу”, – заявив заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.

Щоб почати тур по дерев’яним церквам українських Карпат, потрібно зайти на сайт або вибрати потрібне місце на Google Картах в режимі Street View.

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