Google вносить несподівані зміни в роботу пошуку

Компанія Google вирішила заборонити користувачам шукати інформацію по інших регіонах, змінюючи домен пошуковика.

Така функція була корисна, якщо ви, наприклад, шукали інформацію про свою країну, коли перебували за кордоном, пише НВ з посиланням на Android Police.

Раніше результати на один і той же запит могли бути різними при пошуку в google.de, google.com.ua, google.co.uk і т.д. Компанія пояснила рішення прибрати можливість вибору домену верхнього рівня тим, що кожен п’ятий запит чутливий до місця розташування користувача і вкрай важливо надавати локалізовану інформацію.

У Google упевнені, що ця зміна поліпшить “досвід роботи користувачів з пошуком”, оскільки буде автоматично надавати “найкориснішу інформацію на основі їх розташування”.

“Отже, якщо ви живете в Австралії, ви автоматично отримаєте результати пошуку для Австралії. Приїхавши до Нової Зеландії, ви автоматично перейдете на регіональну версію для Нової Зеландії. Повернувшись до Австралії, ви знову будете бачити результати пошуку для цього регіону”, – пояснили в Google.

Журналісти відзначають, що в принципі, можливість змінити регіон пошуку в налаштуваннях Google залишилася. Для цього необхідно змінити “Налаштування пошуку” справа внизу стартової сторінки Google. Однак, налаштування доведеться міняти кожен раз, коли вам будуть потрібні результати з іншої країни.

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