Google створив віртуальний 3D-тур оперними театрами України

У партнерстві з Міністерством культури компанія “Google Україна” оцифрувала п’ять театрів в різних містах України та створила спеціальний сайт “Оперні театри України”.

Про новий проект повідомляється на офіційному блозі компанії, пише Еспресо.

“Оперні театри України” – це віртуальна подорож, яка дає можливість ознайомитися з унікальною архітектурою оперних театрів України, зазирнути за лаштунки, відчути дух і атмосферу театру і навіть побувати в тих місцях, які зазвичай закриті для відвідувачів”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, можна здійснити 3D-тури такими українськими театрами:

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської, Одеський національний академічний театр опери та балету, Київський національний академічний театр оперети.

Для того щоб почати 3D-подорож, потрібно вибрати один з п’яти театрів, і за допомогою навігації і голосового супроводу трьома мовами – українською, російською і англійською – можна дізнатися багато цікавого про історію та життя українських оперних театрів.

Спеціально для сайту було відзнято понад 300 панорам в найцікавіших місцях будівель театрів, а також відео у форматі 360 градусів. Здійснити екскурсію операми можна на смартфоні, планшеті або комп’ютері; а щоб ще повніше зануритися в театральну атмосферу, можна використати окуляри віртуальної реальності.

“Цей проект створений в рамках кампанії “Автентична Україна”, що уже включав віртуалізацію дерев’яних церков ЮНЕСКО та музеїв під відкритим небом. І я переконаний, це лише початок нашої великої спільної роботи, а попереду ще безліч проектів, що відкриватимуть світу величне культурне надбання нашого народу”, – зазначив міністр культури Євген Нищук.

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