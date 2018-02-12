Гончарук: на Прикарпатті необхідно сформувати ще 34 громади

Доповідаючи щодо свого звіту, голова облдержадміністрації Олег Гончарук торкнувся питання об’єднання територіальних громад, пишуть Версії з посиланням на ГК.

“На території нашої області необхідно сформувати ще 34 громади. Моя позиція – це має відбутися на добровільних засадах. Я переконаний, що до кінця 2018 року буде створено більшість із цих громад”, – сказав Олег Гончарук.

Посадовець додав, що в уже створених ОТГ слід більш відповідально ставитись до формування штатів місцевих рад, також є серйозні питання по медичній реформі і по дорожньому фонду.