Голову РДА Франківщини судитимуть

Суд над чиновником: голова однієї з РДА Франківщини забув задекларувати дорогу автівку.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
Встановлено, що вказаний посадовець придбав автомобіль вартістю більше 150 тис. грн та несвоєчасно повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.
За цим фактом складено та направлено до суду адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.
На виконання вимог КУпАП прокуратура візьме участь у судовому розгляді.
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