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Голову РДА Франківщини судитимуть

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Суд над чиновником: голова однієї з РДА Франківщини забув задекларувати дорогу автівку.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Встановлено, що вказаний посадовець придбав автомобіль вартістю більше 150 тис. грн та несвоєчасно повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.
За цим фактом складено  та направлено до суду адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.
На виконання вимог КУпАП прокуратура візьме участь у судовому розгляді.

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