Голову РДА Франківщини судитимуть

Суд над чиновником: голова однієї з РДА Франківщини забув задекларувати дорогу автівку.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Встановлено, що вказаний посадовець придбав автомобіль вартістю більше 150 тис. грн та несвоєчасно повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані.

За цим фактом складено та направлено до суду адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП.

На виконання вимог КУпАП прокуратура візьме участь у судовому розгляді.