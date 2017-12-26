Голова Печеніжинської тергромади очолив Асоціацію ОТГ Прикарпаття. ВІДЕО

13 об’єднаних територіальних громад Прикарпаття створили Місцеву Асоціацію ОТГ.

Сьогодні, 26 грудня, відбулась установча конференція Місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування “Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття”, повідомляє Фіртка.

Головою Асоціації ОТГ Прикарпаття обрали Ігоря Довірака – голову Печеніжинської ОТГ.

“Створення Асоціації допоможе поглибити взаємодію та співпрацю між ОТГ”, – каже Довірак.

За його словами, Асоціація ставить перед собою завдання захищати інтереси ОТГ, напрацьовувати спільні рішення та пропозиції щодо неврегульованих питань, а також обмінюватися досвідом.

“Об’єднані громади за своїм статусом можуть бути учасниками вже існуючих Асоціацій міст чи сільських рад, проте територіально для міста вони замалі, а для села вже завеликі”, – наголошує Ігор Довірак.

Виконавчий директор Асоціації ОТГ Максим Чопей зазначає, що першочерговим завданням її роботи стане поглиблення взаємодії, пошук додаткових інструментів становлення громад, пошук формування моделей, які допомагатимуть економічному зростанню громад.

Заступник голови ІФ ОДА Богдан Кобилянський зауважує, що на початку громади стикаються, як з точковими проблемами, так із системними. Тому важливо напрацьовувати бачення вирішення цих проблем.

“Обласна адміністрація готова допомагати громадам у цьому. Ми працюємо для того, щоб реформа децентралізації була успішною на теренах нашої області”, – зазначив Кобилянський.

Почесний член правління Асоціації ОТГ Прикарпаття і за сумісництвом директор Офісу реформ Дмитро Дзвінчук відмітив: “найважливіше, що робота Асоціації має базуватися на взаємодовірі, взаємопідтримці.

“Інвестор не прийде і не кине гроші будь-куди”, – каже Дзвінчук.

Відтак додає, що робота Асоціації буде націлена на те, аби зацікавити інвестора для економічного зростання громад.

