Геніальну українську вчену, яка рятує людство від раку, зацькували колеги

Ольга Броварець, яка зробила прорив у боротьбі з раком, замість подяки отримала приниження від колег-науковців.

Як відомо, Ольга є наймолодшим в Україні доктором наук. Їй вдалося розкрити таємницю мутацій у ДНК, які призводять до низки смертельних захворювань. Вченій пропонують роботу в найкращих наукових інститутах світу. Проте вона обирає Батьківщину, пише Радіо24.

Журналіст Галина Сергєєва, яка зробила сюжет про Ольгу, розповіла, що в науковому співтоваристві над геніальною вченою влаштували справжнє судилище.

“Деякі її колеги, не маючи і приблизно досягнень Олиного рівня, з ранку до ночі і досі сидять у мене в коментарях і пишуть гидоту, і не набридло ж. Коли я запропонувала робити сюжети про кожне їхнє цікаве відкриття, одна начебто поважна людина, вчений і чоловік, пообіцяв надавати мені по руках! Коли хтось поцікавився, чому панове вчені не борються з такою ж спритністю з замовними дисертаціями політиків, була отримана відповідь: “Що з ними боротися, всі знають що вони корумповані”, – написала вона. А днями Ольгу викликали на загальні збори інституту, де її просто зацькували. “Люди, чий індекс Хірша (рівень цитованості) приблизно 2, стверджували, що Оля з її рівнем 21 – це не так вже й круто, подумаєш. І відкриття не таке вже й світового масштабу, і навіщо було й зовсім зустрічатися з журналістами, попіаритися захотіла, дівчинко?.. А до Гройсмана навіщо ходила? Покликали? Треба не погоджуватися!.. Скромнішою треба бути! І до чого ти, фізик, взагалі полізла в сферу хімії, а?” – розповіла Галина Сергєєва.

До речі, після зустрічі Ольги Броварець з Володимиром Гройсманом зайшла мова про доплати і гранти для наших вчених, в інституті Ольги скоро з’явиться новий комп’ютерний кластер, а найголовніше – з цього місяця відновлено будівництво біотехнологічного корпусу при інституті молекулярної біології та генетики, цей корпус був заморожений близько 10 років! І це неймовірно.