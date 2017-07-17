Футболісти з Коломиї здобули перше місце на “Кубку Крила Дружби”. ФОТО

У суботу, 15 липня, завершився перший міжнародний Кубок “Крила Дружби”.

В Івано-Франківську на стадіоні Рух зіграв “Тепловик ДЮСШ №3″ (Івано-Франківськ) проти команди “Спілка української молоді” (США), повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За результатами турніру 1 місце посіли “Карпати” (Коломия), 2 місце – “Тепловик ДЮСШ №3″ (Івано-Франківськ), 3 місце – ФК “Калуш”, 4 місце “СУМ” (США).

“Цей Кубок став справжнім святом юніорського футболу, тому щиро вірю, що він матиме продовження й надалі”, – написав Марцінків.