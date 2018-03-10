Франківцям презентували мультимедійний колаж творів Андруховича та Котляревського

Сьогодні, 10 березня, франківцям та гостям міста показали унікальну виставу-колаж творів Андруховича та Котляревського під назвою “Безкінечна подорож”.

Дійство у темряві відбулось на ревіталізованій території заводу “Промприлад”, що у Парасольковому цеху, інформує Галицький кореспондент.

Письменник Юрій Андрухович зачитав власні вірші й фрагменти есеїв, що резонують з поемою Івана Котляревського, а також уривки із самої “Енеїди”. Режисерка Ольга Михайлюк і VJ group CUBE створили візуалізацію на основі фото сучасної Полтави, ілюстрацій “Енеїди” різних років та авторської анімації.

Згодом “Безкінечну подорож” покажуть і в інших містах України, зокрема – на сході.