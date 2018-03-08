Франківські команди гратимуть у “Лізі сміху”

В Тернополі стартував черговий сезон “Ліги Сміху”. Серед 23-х учасників цьогорічного фестивалю були і дві команда з Івано-Франківська.

Франківщину представляли збірна Прикарпатського університету “Як варіант” і команда фізруків “Три по 50″, інформує Фіртка.

Виступ франківських команд не залишив байдужим чемпіона “Ліги Сміху 2017” у складі “Загорецької Л.С” Святослава Антіпова.

“Тіпа поняли прікол? Це буде рвань”, – кажуть хлопці.

До слова, команда “Як варіант” – півфіналіст минулорічної ТЛС.

Ігри 1/8 фіналу пройдуть вже 20 квітня.