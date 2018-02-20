Франківська “Говерла” стала першою у Вищій лізі і встановила рекорд

У повторному матчі 11 туру Вищої ліги франківська “Говерла” розгромила дніпровський “ДОС ДЮСШ-ДОР”.

Суботній поєдинок між цими суперниками нічим не вдрізнявся від першого матчу, тож “ведмеді” пішли на останню перерву, настрілявши у кошик суперників 98 (!) очок, пише sport.if.ua.

Не збавивши обертів у заключній десятихвилинці, “Говерла” стала першою командою в поточному сезоні Вищої ліги, що сягнула позначки у 120 закинутих очок.

Найрезультативнішими у складі номінальних гостей паркету стали Євген Коровяков та Сергій Старцев в активі яких по 20 очок.

Наступний свій матч “ведмеді” проведуть 2-3 березня, коли у гостях поміряються силами з БК “Рівне”.