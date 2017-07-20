Франківщина посідає 4 місце за забрудненістю повітря, на Калущині загроза екологічної катастрофи

Сьогодні, 20 липня, відбулося чергове засідання колегії Державної екологічної інспекції. Екологи прозвітували про результати здійснення нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства за підсумками І півріччя 2017року.

Державна екологічна інспекція здійснює державний контроль відповідно до державних документів. За перше півріччя її представники 326 перевірок суб’єктів господарювання, з них позапланових — 65. Однак, це не вирішує головні проблеми області. А їх, за словами заступника голови обласної державної адміністрації Марії Савки, є чотири, пише МІСТО.

“Екологічні питання — найболючіші, адже вони впливають на здоров’я населення. Перша найгостріша проблема — це загроза екологічної катастрофи на території Калуського промислово-гірничого району. Зараз ми напрацьовуємо дорожню карту, яка б допомогла рухатися в правильному напрямку. Друге — це забруднення повітря, третя — скиди стічних вод і, останнє, — поводження з твердими побутовими відходами”, — зазначила Марія Савка.

Важливим є те, що відповідно до останнього екодослідження, Івано-Франківщина посідає 4 місце в Україні за забрудненістю повітря. Хоч в порівнянні з минулими роками, результат кращий, але все одно не втішний.

У свою чергу в керівник Держекоінспекції Ігор Стефурак каже, що для вирішення цих проблем вже немало зроблено – напрацьовано багато рекомендацій, а за шкоду навколишньому середовищу повинен нести відповідальність той, кому належить земля.

“В нас земля — державна, комунальна, або приватна. Наші природні багатства кимось використовуються і той, хто є власником цієї землі повинен відповідати за те, як він відноситься до довкілля”, — зазначив Ігор Стефурак.

Наразі в області працює 20 екоінспекторів, однак за словами керівника Держекоінспекції, дбати про довкілля мають не лише вони, а й прикарпатці.

“Не можна говорити, що екологічна інспекція має приїхати у Верховинський район і вирішувати питання, які належать до компетенції органів місцевого самоврядування. Доходить до смішного”, — вважає Ігор Стефурак.

Тому, головний еколог області вважає, що кожен житель Прикарпаття повинен дбати про довкілля і не чекати допомоги від екоінспекції.

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