Франківщина отримала 2 тисячі доз вакцини від кору

У середу, 21 лютого, в область передали 2 тисячі доз.

Про це Галці повідомила очільниця управління охорони здоров’я Марія Бойко, передає Дзеркало Коломиї.

“Обласний департамент з наступного тижня ділитиме вакцини між тими, де найгірша ситуація та найбільша потреба. Це Тлумач, Рожнятів, Івано-Франківськ. З середи дитячі та дільничні медсестри про це повідомлятимуть. Ймовірно, на наступний тиждень буде наступна партія”, – прокоментувала вона.

До слова, в області є потреба 50 тисяч доз викцини від кору на рік.

Як повідомляли раніше, у Коломиї вакцина скінчилася тиждень тому.