Фото Коломиї 1914-1918 рр. з фондів Австрійського державного архіву

Gazeta.ua пропонує переглянути раритетну колекцію фото Коломиї з фондів Австрійського державного архіву. Вони датуються 1914-1918 роками.

Тоді тривала Перша світова війна. Місто було в зоні бойових дій. Декілька разів його займали різні війська. Тому були частими грабунки та руйнацій.

Відомо, що 3 березня 1918-го в місті відбулось “свято державності і миру” – віче на підтримку дій уряду Української Народної Республіки. На ньому були присутні майже 32 тис. осіб.

Серед фотографій – панорами Коломиї, знімки її пам’яток, вигляд жителів.

Фото: Österreichisches Staatsarchiv