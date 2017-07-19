Фірмі, пійманій на халтурі, дали 91 мільйон на дороги Прикарпаття

Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 11 липня за результатами тендеру замовила ТОВ “Шляхбуд-Лім” поточний дрібний ремонт автодоріг і штучних споруд державного та місцевого значення на 90,90 млн грн.

Про це повідомляється у системі “Прозорро“, пишуть “Наші гроші“.

Цьогоріч послуги надаватимуть на території Болехівської міськради та трьох районів: Долинського, Калуського і Рожнятівського. Йдеться про земляні роботи, розбирання, ямковий ремонт і вкладання асфальтобетонного покриття, встановлення огородження, знаків і напрямних стовпчиків, влаштування водовідведення, укріплення берегів і узбіч тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів з ПДВ, кубометр природного піску коштує 291 грн., бетону В25 М350 10-20 мм – 1 104 грн., щебеню 5-10 мм М1000 – 541 грн.

Нині ринкова ціна піску без доставки і ПДВ в середньому не перевищує 100 грн./куб. м, що майже втричі дешевше. Натомість такий бетон продають дещо дорожче – по 1 141-1 306 грн./куб. м. Щебінь на тендері Івано-Франківської САД щодо інших районів коштував 350 грн./куб.

Тонна бітуму нафтового дорожнього БНД-60/90 і БНД-90/130 коштує 10 854 грн., оцинкованого бар’єрного огородження – 42 114 грн., крупнозернистого гарячого асфальтобетону – 2 220 грн, дрібнозернистого гарячого асфальтобетону – 2 376 грн.

Нещодавно на виграному ТОВ “ПБС” тендері Івано-Франківської САД такий бітум коштував дещо дорожче – 11 138 грн./т із ПДВ. Оцинковане бар’єрне огородження з невідомими характеристиками тоді було трохи дешевшим – 39 329 грн./т із ПДВ.

На тендері Івано-Франківської САД щодо інших районів ціна оцинкованого бар’єрного огородження складала 11 460 грн. із ПДВ.

Гарантійний строк на штучні споруди становить п’ять років, на суцільний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, влаштування поверхневих обробок та інших шарів зносу для підвищення шорсткості, поліпшення рівності покриттів і вирівнювання поперечного профілю (у т. ч. на мостах) – три роки, на ремонт і відновлення зношених верхніх шарів цементобетонних, асфальтобетонних та інших покриттів (у т. ч. за технологією регенерації та профілювання) та інші роботи, крім ямкового ремонту, – рік.

На заробітну плату піде 1,63 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 379 тис грн.

Ціна угоди на 10% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 100,55 млн грн.

ТОВ “Інтер Буд” і ДочП “Івано-Франківський облавтодор” із нижчими на 80% цінами, але їх відхилили. Приватна фірма помилилась при розрахунку договірної ціни та не погодилась на виправлення, а облавтодор відмовився підписувати договір.

Натомість інші дві фірми не допустили до аукціону. ТОВ “Шляховик” не підтвердило наявність фрези, а ТОВ “Будтранс-ІВ” не подало лист-роз’яснення щодо відсутності кінцевого бенефіціара у держреєстрі.

“Шляхбуд-Лім” зі статутним капіталом 550 грн. належить Ростиславу Мокловичу, однак до 2014 року засновником був Ігор Лучко, нинішній власник ТОВ “Шляхбуд-ІФ”.

Моклович також володіє ТОВ “Рос Енерго Груп” разом з Іваном Михайлівим. Останній відомий як аспірант Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, випускниками якого є Богдан Будзуляк із дочкою.

Контактною особою переможця у “Прозорро” зазначений Володимир Осипович Стефанків – помічник нардепа від “Блоку Петра Порошенка” Юрія Соловея. Соловей днями намагався у суді взяти на поруки директора Львівського бронетанкового заводу, якого детективи НАБУ затримали по справі про встановлення на танках вживаних двигунів по ціні нових.

У квітні місцеві ЗМІ повідомляли про експертизу відремонтованої “Шляхбуд-Лімом” дороги, яка почала руйнуватись рік потому. За їхніми даними, Соловей спростував свою причетність до фірми та обіцяв особисто контролювати виконання ремонтних робіт. Також він погрожував позиватися до видань, які поширили інформацію про його причетність до “Шляхбуд-Ліму”.

Усього з вересня 2015 року переможець виграв тендерів на 260,40 млн грн., переважно в нинішнього замовника.

Франківський “Інтер Буд” зі статутним капіталом 5 тис грн. належить Івану Гнатковському. Він також володіє ТОВ “ПМК-22”, яким керує Микола Проців – екс-голова Івано-Франківської САД протягом чотирьох місяців у 2015 році.

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Брат Миколи Проціва – Петро Проців володіє ПП “Брати КІП”. Воно фігурує у кримінальних справах стосовно спорудження дерев’яних укріплень на Донеччині та в розслідуваннях місцевих ЗМІ щодо підрядів на розчищення та регулювання русел карпатських річок.

Гнатковський керував ДочП “Несто” ПАТ “Івано-Франківський лісокомбінат” (у стані припинення), основним акціонером якого було ТОВ “ЄТГ-Карпати” Володимира Сергійовича Черкасюка і кіпрської фірми “Бесклаво Трейдінг Лімітед” (“Besclavo Trading Limited”).

Черкасюк є членом наглядової ради ПрАТ “Газінвест” росіянки Олени Карасевiч, керівником ТОВ “Компанія “Євроінвестбуд” Богдана Будзуляка та співзасновником ТОВ “Газ-Ойл Карпати” з Анна Богданівною Черкасюк. Остання, за даними “ZIK“, є дочкою Будзуляка.

Із квітня “Інтер Буд” отримав замовлень Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА на 4,36 млн грн. та два аналогічні підряди Івано-Франківської САД щодо інших районів на загальну суму 212,71 млн грн.

Фірмою “Шляховик” володіє низка фізосіб, серед яких Любов Романівна Проців, а “Будтранс-ІВ” – екс-депутат Івано-Франківської облради Іван Кондрат.

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