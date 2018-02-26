Філателістичну виставку Олександра Канівця презентували у Косові

У приміщенні районного Будинку культури відбулася презентація виставки, яку на Косівщину привіз сам автор.

Олександр Канівець – відомий громадський діяч, член Київського товариства філателістів та Черкаського земляцтва “Шевченків край” у місті Києві.

Олександр Володимирович уже не вперше відвідує Косівщину зі своїми виставками. Так, у 2015 році ним була представлена виставка, присвячена 200-літтю від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У 2016 році він презентував свої виставки на ХХІІІ Міжнародному Гуцульському фестивалі, який проходив у місті Рахові, інформують“Вікна” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Цього року філателістичні виставки Олександра Канівця з успіхом пройшли в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Вижниці.

Філателістична виставка в Косові складалася із двох блоків, перший з яких був присвячений відзначенню 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, а другий – спортивній тематиці, зокрема, зимовим Олімпійським іграм 2018 року, що проходять у Південнокорейському місті Пхьончхан з 9 по 25 лютого.

На презентації виставки були присутні голова Косівської районної ради Павло Ванджурак, перший заступник голови райдержадміністрації Богдан Марчук, заступник голови Косівської районної ради Володимир Петричук, представники РДА та райради, Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, громадських організацій, педагоги, працівники закладів культури та бібліотек району, філателісти та гості заходу.

Перед початком презентації Олександр Канівець зробив короткий екскурс в історію українського державотворення ХХ століття. Так, ним були представлені колекції поштових марок часів Української Народної Республіки, Гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР (1918-1923 рр.). Учасники презентації мали змогу побачити унікальні марки Австро-Угорської держави, на яких зроблено надруки ЗУНР (своїх марок Західноукраїнська Народна Республіка випустити не встигла).

Нагадуємо, що в Коломиї цілодобово працюють пункти обігріву.