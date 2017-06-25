Фахiвцi розповiли, як готувати українськi страви, щоб не зашкодити фiгурi

Про те, що у свiтi епiдемiя ожирiння й Україна теж гладшає, медики повiдомляють з тривогою i називають вражаючi факти.

Виявляється, населення Землi з 1975 року кожнi десять рокiв стає на 1,5 кг важчим, пише газета Експрес.

Один iз десяти чоловiкiв та сiм iз десяти жiнок у свiтi страждають вiд ожирiння.

Ситуацiя лише погiршується, тож у 2025 роцi п’ята частина населення Землi буде мати надмiрну вагу, стверджують ученi.

Сполученi Штати – на першому мiсцi за кiлькiстю людей, котрi мають високий ступiнь ожирiння, а на другому мiсцi – Китай.

В Українi вiд ожирiння страждає 22,1% населення.

Для порiвняння: у Великобританiї цей показник становить 28,4% для жiнок та 26,2% для чоловiкiв i є найгiршим у Європi.

Та у 2025 роцi, передбачають дослiдники, українцi досягнуть рiвня 25,9% ожирiння населення. Тобто кожен четвертий матиме надлишкову вагу…

Ось такi результати 40-рiчного глобального дослiдження науковцiв Королiвського коледжу Лондона та експертiв ВООЗ опублiкував авторитетний науковий журнал “The Lancet”.

Так, сало, шпондер, шкварки, картопля, вареники, голубцi, макарони, жирне м’ясо i страви з них дуже калорiйнi.

Та фахiвцi запевняють, що й не треба вiд них вiдмовлятися. Виявляється, їх досить по-iншому пiдiгрiти чи заправити, i це не зашкодить нi вашiй фiгурi, нi здоров’ю!

А як це зробити? Розповiли Оксана Байко, лiкар-дiєтолог, та Ольга Шевченко, експерт iз персоналiзованого харчування.

– Основою традицiйної української кухнi є борошнянi вироби, яйця, жирне м’ясо, кашi та овочi. Як же страви з них можна зробити низькокалорiйними?!

О. Шевченко: – Так, люблять українцi яєчню iз салом, шпондером, вареники зi шкварками та цибулькою. Бiльшiсть складникiв цiєї їжi доволi калорiйнi, адже складаються переважно з вуглеводiв i жирiв. Скажiмо, 250-грамова порцiя голубцiв iз рисом та м’ясом має близько 240 калорiй, а якщо полити двома ложками сметани, то їх кiлькiсть збiльшиться ще на сотню. Якщо ж замiсть свинячого фаршу брати курячий або телячий, а замiсть заправки зi сметани – томатний натуральний соус, то такi голубцi матимуть 180 калорiй. Традицiйний рецепт голубцiв, вареникiв, картопельки, макаронiв i т. д. передбачає засмажку. Для обсмажування 100 грамiв цибулi потрiбно приблизно 25 грамiв жиру. Вiдтак калорiйнiсть засмажки становитиме 215 калорiй. Тому краще цей складник оминати або зменшити його кiлькiсть.

– А якi страви вважають найкалорiйнiшими?

О. Шевченко: – Найбiльшу калорiйнiсть мають тi продукти, якi обсмаженi на олiї. Для того щоб заповнити нею сковорiдку дiаметром 24 сантиметри, нам потрiбно близько 60 грамiв, якi дорiвнюють 500 калорiям! Тому, готуючи, наприклад, млинцi, краще обирати сковорiдку з антипригарним покриттям. Можна змастити її шматочком масла. Тодi 100 грамiв млинцiв матимуть 230 калорiй. Якщо ж додавати оливкову олiю до тiста пiд час приготування й обсмажувати млинцi на сухiй сковорiдцi їх поживна цiннiсть зменшиться на 70 калорiй. Або калорiйнiсть, скажiмо, яєчнi (з двох яєць), засмаженої на салi, 300 калорiй. Якщо ж смажити яєчню на тонкому шарi масла, то її калорiйнiсть зменшиться майже вдвiчi. Тобто зауважте: олiя та сало калорiйнiшi, нiж натуральне масло.

О. Байко: – Та рекордсменом калорiй в українськiй кухнi є шкварки. 100 грамiв цього продукту мiстить близько 544 калорiй. А це четверта частина денного рацiону дорослої людини. Тому захоплюватись пiдсмажкою на їх основi не варто.

– Але ж традицiйний український борщ має бути наваристий! Бо вариться на бульйонi з м’яса, ще й пiдбивається жирною сметаною з борошном та цибулькою. Як його порадите зготувати не таким ситним?

О. Байко: – У 100 грамах червоного наваристого борщу трохи бiльш як сотня калорiй. Тому, щоб зменшити їх кiлькiсть, варiть його не на свининi чи телятинi, а на розсолi з iндичого чи курячого фiле, додайте менше картоплi, солi та оцту. А заправляти борщ краще сметаною з жирнiстю не бiльш як 15%. Тодi його калорiйнiсть буде меншою на двадцять позицiй!

О. Шевченко: – Та якщо варити борщ без картоплi, м’яса i сметани, то вiн буде максимум дiєтичним, але при цьому дуже смачним! Для цього беремо тiльки воду, молоду капусту, буряк, моркву, цибулю, петрушку, часник, лимон, мелену паприку, томати. Готуємо це все, як за традицiйним рецептом, а наприкiнцi заправляємо соком лимона. Можна додати столову ложку оливкової олiї. Така страва матиме не бiльш як 65 калорiй. Та найменш калорiйний зелений борщ. Щавель та яйця, якi є основою цього супу, сприяють метаболiзму. А його калорiйнiсть приємно дивує – всього 58 калорiй на 100 грамiв!

– А як щодо вареникiв?

О. Шевченко: – Найпопулярнiшi вареники з картоплею мають 221 калорiю на 100 грамiв. Головне – споживати цю страву не пiзнiше 15.00. До цього часу обмiннi процеси органiзму працюють найшвидше i зможуть перетравити страву без зайвого дискомфорту. А, наприклад, вареники з квашеною капустою мають 134 калорiї на 100 грамiв. Вареники з грибами дорiвнюватимуть 196 калорiям, а з вишнями – 201. Найменш калорiйнi вареники з малиною – 89 одиниць на ту ж вагу.

О. Байко: – До слова, розiгрiвати другi страви на сковорiдцi можна на нежирнiй сметанi, вона надасть цiкавого смаку та не зашкодить фiгурi. А ще звернiть увагу на страви з гречки та рису, якi сприяють травленню й насичують органiзм потрiбними елементами. Ось бачите – якщо частину складникiв традицiйної української страви замiнити менш калорiйними, можна легко смакувати ними без шкоди для фiгури та здоров’я!

АВТОР: Христина БIЛЯКОВСЬКА