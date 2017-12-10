Фахівці назвали 7 марок вживаних автомобілів, які краще не купувати

Придбання вживаного автомобіля завжди породжує чимало запитань. Окрім того, існує ризик купити не те, чого хотілося б.

Оглядачі американського порталу Consumer Reports склали рейтинг авто, які краще не купувати, повідомляє Твоя машина.

На першому місці фігурує Tesla Model X, який дуже завзято рекламують усі видання. Коли серійні моделі Tesla Model X були куплені автомобілістами, у них з’явилися проблеми. Це і несправності механічних частин, і програмне забезпечення електрокара. Журналісти повідомляють, що краще не купувати Tesla Model X на вторинному авторинку поки не будуть усунуті названі недоліки.

На другому місці – Cadillac Escalade 2015 модельного року. Власники цих авто скаржаться на КПП, кузов, якість лакофарбового покриття та обробки. До 2016 року ряд проблем прибрали, але несправності з мотором і аудіосистемою збереглися.

Далі в переліку розташувався Fiat 500. Він став красивішим невеликим авто, але він став воістину катастрофою в плані гальмівних механізмів, підвіски, приводів та обробки салону. Не варто купувати авто, випущені в 2012, 2013 і 2015 роках.

Ще потрібно відзначити Audi Q7. У цій моделі виділяють несправності в роботі гальмівної системи, елементів мультимедійної системи і кузова.

Також до антирейтингу потрапили Volkswagen Jetta, Ford Fiesta і BMW X5.

Читайте також: Прикарпатці ввезли майже сім тисяч вживаних автомобілів.