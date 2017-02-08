Facebook запустив сервіс знайомств

Facebook запустив нову функцію в мобільному додатку, яка дозволяє знаходити нових ділових партнерів або знайомитися для романтичних відносин.

Як зазначає TechCrunch, поява сервісу може бути пов’язано із зростанням популярності додатків для знайомств, таких як Tinder або Bumble, пише Укрінформ.

Функція знайомств називається Discover People. Користувачеві буде доступний для перегляду список людей, які живуть з ним в одному місті або працюють в одній компанії. Також можна знайти профілі людей, зацікавлених у відвідуванні одного і того ж заходу.

Обмежене тестування нової функції почалося наприкінці 2016 року в Австралії та Новій Зеландії, проте тепер нова вкладка буде поступово з’являтися у всіх користувачів мобільного додатка Facebook на телефонах з ОС iOS і Android.

Сам Facebook не позиціонує Discover People як сервіс знайомств. Проте соціальна мережа, скоріше за все, зацікавлена у зростанні кількості додатків для знайомств і збільшення їх популярності, зазначає видання.

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