Facebook запроваджує нові правила для політичної реклами

Компанія Facebook оголосила про зміни, завдяки яким політична реклама в соцмережі має стати прозорішою.

Компанію активно критикували після повідомлень про три тисячі політичних рекламних оголошень, пов’язаних з Росією.

Рекламодавці надаватимуть більше інформації, що дозволить їх ідентифікувати, написав на своїй сторінці керівник Facebook Марк Цукерберг, інформує ВВС.

Соцмережа, за його словами, буде маркувати їхню рекламу як політичну, а “вони повинні будуть розкрити джерело фінансів”.

“Ви також зможете подивитися, скільки заплатив рекламодавець, хто дивиться цю рекламу і дізнатися кількість переглядів, – повідомив Цукерберг. – Наша мета – повністю запровадити це в США перед проміжними виборами в 2018 році”.