DZIDZIO відсудив 400 тис. грн за незаконне виконання його пісень на Прикарпатті

Власники бренду DZIDZIO відсудили у колишнього учасника і засновника цього гурту Олега Турка та гурту DZIDZ’off, який Турко створив після відходу з DZIDZIO, компенсацію за незаконне виконання восьми пісень під час святкового концерту до Дня Незалежності у Калуші.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Кожного з трьох членів DZIDZ’off зобов’язали сплатити по 116 тис. грн за порушення авторських прав та покрити витрати на проведення експертиз. Загалом сума відшкодування складає понад 398 тис. грн.

Як свідчить оприлюднене 2 листопада рішення Дніпровського райсуду Києва, причиною позову став концерт DZIDZ’off до Дня Незалежності у Калуші 2016 року. Під час концерту гурт Олега Турка виконав вісім пісень з репертуару DZIDZIO, права на які належать ТзОВ “Мейсон Ентертеймент”.

“Кожен з відповідачів допустив по вісім порушень авторських прав позивача на музичні твори, яке полягає у тому, що кожен з відповідачів без отримання дозволу публічно виконав по вісім музичних творів, авторські права на які належать ТзОВ “Мейсон ентертеймент”. Порушення авторських прав було здійснено відповідачами умисно, без жодної спроби відповідачів попередньо сконтактуватися з позивачем”, – йдеться у рішенні суду.

Водночас сам Олег Турко (“Лесик”) подав зустрічний позов на “Мейсон Ентертеймент”, вимагаючи скасувати договір про передачу прав на пісні гурту, укладений ще у 2012 році. За умовами цього договору Олег Турко передав “Мейсон Ентертеймент” права на використання низки пісень та кліпів, за які мав отримувати авторську винагороду у 1000 грн на рік за кожен твір. Однак суд відкинув вимоги Олега Турка, оскільки у 2012 році він таки підписався під договором про передачу прав на пісні.

У підсумку учасників гурту DZIDZ’off (Олега Турка, Юлію Василець та Остапа Даниліва) зобов’язали виплатити близько 400 тис. грн як компенсацію за використання пісень DZIDZIO. ТзОВ “Мейсон ентертеймент” також вимагали в DZIDZ’off опублікувати рішення суду у будь-якому ЗМІ з щоденним тиражем більше 100 тис. примірників, однак цю вимогу суд відкинув.

Рішення суду поки не набуло чинності, оскільки DZIDZ’off ще мають час подати апеляцію.

Зазначимо, DZIDZ’off виник у травні 2016 року, після того як Олега Турка (“Лесика”) звільнили зі складу оригінального гурту. У вересні 2016 року на офіційному сайті DZIDZIO відреагували на появу клона, заявивши, що будуть позиватися через нелегальне виконання пісень.

“DZIDZ’OFF – це двійники, які не мають свого пісенного репертуару, використовують образ DZIDZIO та його мегапопулярність, паразитують на чужій славі, примітивно переспівуючи без будь-якого дозволу пісенний репертуар, що їм не належить”, – заявили у DZIDZIO минулого року.

Цікаво також, що, згідно з даними системи YouControl, Олег Турко досі володіє 25% ТзОВ “Мейсон ентертеймент”. Ще 25% має Михайло “Дзідзьо” Хома, який разом з “Лесиком” створив DZIDZIO у 2009 році. Решта 50% належать бізнесменові Андрію Безуху.