Двоє мешканців Івано-Франківщини допомагали переправляти нелегалів в ЄС. ФОТО

Днями поліцейські спільно з прикордонниками затримали групу, яка займалася переправкою нелегальних мігрантів до ЄС.
Правоохоронці затримали на залізничному вокзалі Києва громадянина Республіки Шрі-Ланка, який проживає в Чернігівській області, пише Фіртка.
Під час санкціонованого обшуку у нього було вилучено 90500 гривень та 305 доларів США, отримані за організацію переправлення трьох громадян Республіки Індія через державний кордон України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний пообіцяв громадянину Індії організувати його переправлення через державний кордон України за грошову винагороду. Також стало відомо, що троє громадян Індії потрапили нелегально в Україну з РФ та планували далі потрапити до ЄС.
Для здійснення незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України підозрюваний вступив у злочинну змову з двома жителями Івано-Франківської області.
Зловмисник взявся організувати переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до Угорщини шляхом перевезення по Україні до кордону та переведення поза пунктом пропуску через лінію кордону за грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень та забажав отримати завдаток у сумі 500 долларів США.
Після отримання грошей підозрюваний передав громадян Індії двом своїм спільникам аби ті довезли їх до західного кордону та переправили через нього.
Задокументувавши злочинну діяльність фігурантів та зібравши необхідну доказову базу, правоохоронці затримали зловмисників з групою нелегальних мігрантів у Закарпатській області в контрольованому прикордонному районі із Румунією.
Усі фігуранти провадження затримані за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Організатор незаконного бізнесу з переправки мігрантів за рішенням суду поміщений до СІЗО м. Чернігова, його українські подільники відпущені до розгляду справи в суді під заставу, їм повідомлено про підозру.
Затримані троє нелегальних мігрантів громадяни Індії поміщені до ізолятора тимчасового тримання Мукачевського прикордонного загону.
На даний час матеріали кримінального провадження знаходяться в суді для прийняття законного рішення відносно фігурантів справи та притягнення їх до відповідальності за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.