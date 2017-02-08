Двоє мешканців Івано-Франківщини допомагали переправляти нелегалів в ЄС. ФОТО

Правоохоронці затримали на залізничному вокзалі Києва громадянина Республіки Шрі-Ланка, який проживає в Чернігівській області, пише Фіртка.

Днями поліцейські спільно з прикордонниками затримали групу, яка займалася переправкою нелегальних мігрантів до ЄС.

Під час санкціонованого обшуку у нього було вилучено 90500 гривень та 305 доларів США, отримані за організацію переправлення трьох громадян Республіки Індія через державний кордон України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний пообіцяв громадянину Індії організувати його переправлення через державний кордон України за грошову винагороду. Також стало відомо, що троє громадян Індії потрапили нелегально в Україну з РФ та планували далі потрапити до ЄС.

Для здійснення незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України підозрюваний вступив у злочинну змову з двома жителями Івано-Франківської області.

Зловмисник взявся організувати переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до Угорщини шляхом перевезення по Україні до кордону та переведення поза пунктом пропуску через лінію кордону за грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень та забажав отримати завдаток у сумі 500 долларів США.