Дворічний всезнайко з Коломийщини знає столиці десятків країн світу. ВІДЕО

Маленький всезнайко з Воскресинців, що на Коломийщині, ще не вміє добре говорити, але вже вражає своєю феноменальною пам’яттю.

Йому лише два роки – і він знає, яка столиця Мадагаскару, Перу, Угорщини та ще кількох десятків країн.

Про це пише “Курс” з посиланням на Вікна-СТБ.

Спершу батьки не зосереджували великої уваги на його вміннях, а нині вчать столиці всією родиною і вірять, що їхній маленький Олежик зможе встановити рекорд України.

Малому розумнику лише два, а він уже безпомилково називає столиці півсотні країн світу.

“Почалося все випадково. Дідусь навчив його першу столицю, він прибіг до мене і каже: мамо, мамо, а ти знаєш, що столиця Перу Ліма”, – розповідає мати хлопчика Марія Ориняк.

Мама Олежика і сама раніше захоплювалася географією, ще донедавна пам’ятала назви всіх країн. Тепер має нагоду згадати улюблений предмет.

Вивчення країн тепер улюблена забава малого Олега. Він щодня просить маму назвати йому нову державу.

Малий Олежик так захопився, що вслід за столицями вивчив понад сотню назв тварин.

Психологи радять батькам цими досягненнями не обмежуватися.

“У хлопчика чудово розвинений пізнавальний процес. Він має такий апетит, і його треба постійно годувати різними цікавинками”, – каже психологиня Наталія Федорук.

Мама хлопчика тепер мріє разом із сином встановити рекорд України.