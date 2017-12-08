Дві учениці з Коломийщини отримуватимуть президентську стипендію

Сьогодні, 8 грудня, Президент України видав Указ “Про призначення стипендій Президента України переможцям VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”.

Про це йдеться на сайті Адміністрації Президента, пише Дзеркало Коломиї.

“Призначити строком на один календарний рік стипендії Президента України переможцям VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, – йдеться в Указі.

Серед стипендіаток – Галина Лесюк, учениця 6 класу Ковалівської ЗОШ I—III ступенів, і Галина Тарас, учениця Державного професійно-технічного навчального закладу “Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій”.

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