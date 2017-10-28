Дві команди з Коломиї змагалися у фіналі Всеукраїнської ліги з лазертагу

21-22 жовтня в Івано-Франківську проходив завершальний 5 етап всеукраїнської ліги з лазертагу на базі місцевого клубу “ВАРТА”.

В турнірі прийняли участь 11 команд з різних міст України. Серед них були і 2 команди з Коломиї “Спарта” та “Троя”, інформує “Дзеркало Коломиї“.

В перший день змагань, коли проходила кваліфікація команд, “Спарта” потрапила до продивізіону, а “Троя” продовжила боротьбу в дивізіоні аматорів.

В підсумку, після запеклих сутичок, в професійному дивізіоні команда “Спарта” зайняла 4 місце, 3 отримала “Ватра” з Івано-Франківська, 2 “Сволочі” з Дніпра і перемогла команда “1й Легіон” з м. Дніпро.

В аматорському дивізіоні 3 місце здобула наша команда “Троя”, 2 місце команда “NoN STOP” м. Дніпро і 1 несподівано дісталось команді “Іскра” з м. Івано-Франківськ.

В загальному заліку Всеукраїнської ліги з лазертагу 2017року 5 місце посіла команда “NoN STOP” м. Дніпро, 4 команда “СПАРТА”, 3 – “ВАТРА”, 2 – “Сволочі”, а переможці – “1й Легіон”, які і забрали кубок ліги.

Наступного 2018 року заплановано 4 етапи Всеукраїнської ліги з лазертагу і цих 5 команд будуть розпочинати вести боротьбу між собою за чемпіонство вже в професійному дивізіоні.

Хто з них витримає високий темп і не вилетить з вишки – покаже час, як і те, хто виграє кубок LSLU 2018.

“Змагання виявились дуже яскравими і виснажливими. У всіх гравців залишилось багато позитивних емоцій і вражень. В цих змаганнях результати непередбачувані для всіх, цим вона і цікава”, – розповів один з учасників змагань.



Нагадаємо, нещодавно чемпіонат з лазертагу пройшов у Коломиї.