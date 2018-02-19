Два готелі на Прикарпатті увійшли до списку найкращих готелей Європи 2017 року

Серед тисячі готелей два готелі мережі AllaCarte Hotels & Restaurants увійшли в п‘ятірку найкращих готелей Європи 2017 року.

Про це повідомляє Фіртка.

Повні списки переможців опубліковані на офіційному сайті нагороди.

Шале “Крепдешин Буковель” / “Chalet Crepdechine Bukovel” став одним є з п‘яти готелей в категорії Green Hotel – найкращий готель на природі.

Шале “Крепдешин” розташоване в серці Буковеля, безпосередньо на гірськолижній трасі курорту. На лижах є можливість під’їхати аж до дверей шале.

Франківський готель-музей “Під Темплем Готель” / “Pid Templem Hotel” увійшов в п‘ятірку Ethno Hotel.

“Під Темплем” розташований в самому центрі історичної частини Івано-Франківська. Готель поєднує в собі всі складові для проживання під час ділової поїздки або туристичної подорожі.