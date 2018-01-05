ДТП на Прикарпатті: зіткнулися дві автівки. ФОТО

На Прикарпатті трапилася чергова ДТП. Сталася аварія у Делятині.

Двоє українців на “євробляхах” вчинили жахливу ДТП. Українські водії: один на чеських номерах, інший на польських, повідомляє Фіртка.



“Чех” за кермом Шкоди виїхав з бічної дороги на головну по якій в цей час рухався водій Форду на польських номерах.



Не пропустивши згідно з ПДР останню автівку, водій “Форду” протаранив “Шкоду”. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. На місці події працює екіпаж поліції.

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