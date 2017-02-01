Довідки про несудимість відтепер можна отримати у сервісному центрі Коломиї

З 1 лютого 2017 року прийом запитів для оформлення довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України буде здійснюватися територіальними сервісними центрами МВС України.