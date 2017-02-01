Довідки про несудимість відтепер можна отримати у сервісному центрі Коломиї

З 1 лютого 2017 року прийом запитів для оформлення довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України буде здійснюватися територіальними сервісними центрами МВС України.
Відповідно, структурні підрозділи ГУНП в Івано-Франківській області припиняють приймати такі запити.
Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов, передає “Дзеркало Коломиї“.
Адреси територіальних сервісних центрів МВС в Івано-Франківській області:
Територіальний сервісний центр МВС 2643, Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, 78200 м. Коломия, вул. Довбуша, 11/1, 03433 2-76-14.
Територіальний сервісний центр МВС 2641, Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23 тел. 55-46-56,факс 78-73-69.
Територіальний сервісний центр МВС 2642, Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, 77300 м. Калуш, вул. Грушевського, 104, 03472 6-07-06.
Колись дюдина прийшла замовлила собі довідку. і нерви зберегла і час зекономила і одержала довідку. Зараз прийшов у сервісний центр і одержав через 30 днів. Хт обуде чекати? Нафіг така реформа ?