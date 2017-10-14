Дослідники пояснили, чому татусі байдикують 100 хвилин у вихідні, а мами лише 49

Дослідники пояснили, чому татусі байдикують 100 хвилин у вихідні, а мами лише...

Навіть подружні пари, які прагнуть розділяти сімейні обов’язки в рівній мірі, цього не роблять.

До такого висновку дійшли та неабияк здивувалися науковці з Державного університету штату Огайо, пише УП.Життя з посиланням на Health.com.

Вони провели дослідження на 52-х гетеросексуальних парах, більшість із яких були білими, добре освіченими та (обоє) працюючими. У цих родинах також нещодавно народилися первістки.

Всі учасники детально нотували у щоденники, що вони робили протягом дня (як робочого, так і вихідного), і скільки часу вони витрачали на певну діяльність.

Автор дослідження Клер Камп Душ, доцент кафедри гуманітарних наук університету, та її колеги виявили, що через три місяці після народження немовлят чоловіки у вихідні витрачали близько 101 хвилин на відпочинок.

При цьому, їхні дружини мали лише 46-49 хвилин на відпочинок, а в інший час виконували певні заходи з догляду за дітьми чи домашню роботу.

Кількість часу, проведеного жінками та чоловіками за домашніми справами та доглядом за дітьми, була більш рівною у робочі дні, ніж у вихідні.

Дослідники зазначають, що вони здивовані тим, що навіть у родинах представників середнього та заможного класів поділ домашньої праці та догляду за дітьми здійснюється так непропорційно.

“Ми очікували, що ці пари мають досить справедливі ідеали стосовно способу розподілу праці, – коментує Клер Камп Душ. – Але ці вірування насправді не практикуються”.

Науковиця уточнює, що чоловіки не обов’язково байдикують навмисно.

“У майбутніх дослідженнях ми плануємо дослідити сприйняття чоловіками їхньої праці, – каже вона. – Є таке, що вони думають, що роблять більший відсоток роботи, ніж насправді”.

Камп Душ радить татусям бути уважнішими, та докладати зусиль, щоб розділити роботу мам, щоб їх партнери не були надто зайняті для відпочинку.

Крім того, за її словами, жінки самі можуть сприяти нерівномірному розподілу праці, вирішивши не дозволяти своїм чоловікам самостійно виконувати певні обов’язки.

“Наприклад, жінки можуть “нависати” над чоловіками, щоб переконатися, що вони роблять все правильно, – каже вона. – Насправді є багато способів одягнути малюка, змінити йому підгузник чи скласти випрану білизну, якщо ви робите це інакше, то не факт, що праві саме ви”.

Дослідники сподіваються, що результати можуть допомогти всім парам, незалежно від їх особистих стосунків один з одним, бути більш чутливими до ролей і обов’язків, які кожен член виконує у відносинах.