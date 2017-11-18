Дощі та мокрий сніг накриють Україну на вихідних

В Україні на вихідних трохи потеплішає, але будуть дощі та мокрий сніг.

На більшу частину території України, крім сходу, переміститься тепле і вологе повітря, повідомляє Укргідрометцентр, пише Gazeta.ua.

Можливий невеликий дощ в східній частині, Криму та Приазов’ї без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-10 м/с.

Температура вночі +5°С, в східних областях 0…+5°С, вдень +2 …+7°С, в південній частині +8.. +12°С.

У Києві вночі без опадів, вранці, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +1…+3°С, вдень +4…+6°С.

19 листопада В Україні мінлива погода, пише синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

В Карпатах мокрий сніг, у північних та центральних областях дощ з мокрим снігом, в південних областях переважно дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в східних областях вночі від -1.. до +4°С, вдень +6..+12°С, в південній частині вночі +1…+6°С, вдень +7…+13°С, на решті території вночі від +2.. до -3°С, вдень +1… +6°С.