Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних

Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в найближчі дні.

У суботу, 16 грудня, на Заході пройдуть мокрий сніг та дощ, на Півночі – переважно дощ. Трохи вологої погоди буде в Центрі. А ось на Сході та Півдні переважно без опадів, передає WestNews.

Температура повітря протягом суботи +5+11, на Півдні до +14 градусів, на Заході буде холодно, 0+5 градусів.

“Увага! У суботу скрізь, окрім Заходу, очікується сильний штормовий вітер”, – попереджає Діденко.

У неділю, 17 грудня, опади пройдуть вночі на Заході та Півночі, а ось вдень у неділю переважно дощі литимуть на Сході, Півдні та в Центрі. Тобто, із Заходу та Півночі опади зсунуться.

Температура вдень знизиться до 0+6 градусів, на Півдні та Сході буде +5+11 градусів.

У Києві 16 грудня – дощ, можливо мокрий сніг. 17 грудня вночі опади, вдень у неділю – хмарно, або сухо, або максимум невеликі опади.Температура у столиці в суботу до +6, +7, у неділю похолодає до +1 градуса.

“З наступного тижня зустрічайте в Україні морози”, – додає синоптик.