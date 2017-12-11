Дорогами Франківщини везуть 200-тонну центрифугу – можливе обмеження руху. ФОТО

Поліція попереджає про можливе обмеження руху на трасі Н-09.
Причина – перевезення більш ніж 200-тонної центрифуги, пише Фіртка.
Як розповів речник Патрульної поліції Микола Гурак, поліція здійснює супровід вантажу, місце призначення якого – Цементний завод у Ямниці.
Вантаж везуть через Рогатин, Бурштин і Галич. Тягач у супроводі поліції рухається з низькою швидкістю.
Виробник центрифуги – компанія “Christian Pfeiffer”, яка відома виробництвом обладнання для цементу.
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