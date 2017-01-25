“Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути”: зворушлива колядка від бійців 10 бригади. ВІДЕО

“Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути”: зворушлива колядка від...

Бійці 10 гірсько-штурмової бригади колядували у Спасі.

Відео у Фейсбук виклав військовий капелан Василь Довганюк, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Сльози капають… Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути. Колядують шановні газди с. Спас, та бійці 10-ї, ГШБ м. Коломиї. Колядка присвячена воїнам, які захищають Україну від московської навали. Попри всі негаразди Україна вистоїть і переможе! Слава нашому нескореному народові! Слава і честь рідним захисникам!”, – написав військовий.

