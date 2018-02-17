Допомоги потребує хворий 14-річний хлопчик з Прикарпаття

Потрібна допомога 14-річному Степану Федіву з Прикарпаття. У хлопчика ДЦП: синдром спастичного тетрапарезу.

Про це написали на сайті БФ “Ти Ангел”, інформує Галка.

Проблеми у хлопчика почалися ще при народженні. Степанка притиснули, внаслідок чого пошкоджено голівку. Дитинка одразу ж мала ядерну жовтяницю – важке пошкодження центральної нервової системи. Потім хлоп’ятко опинилося у реанімації через високий вміст білірубіну в крові.

Батьки тоді ще не знали, що у дитини проблема – на ціле життя. Але вже після лікарні вони побачили, що хлопчик розвивається не так, як однолітки. У нього ДЦП. Лікують Степанка вже 14 років. Мама повинна постійно бути з ним – хлопець самостійно не ходить. Батько ж не може поїхати на заробітки, адже, крім Степанка, є ще двоє малолітніх дітей. Вони цілком здорові, але мама сама з трьома дітьми не впорається. Тому родина тримається разом.

Грошей на лікування не вистачає. Але нестримна воля до життя і життєрадісність Степанка просто не дозволяють батькам опустити руки. Це їхня дитина, така сама, як і молодші. Вони не втрачають надії на одужання сина. Степанкові необхідна довготривала реабілітація у Трускавці.

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: БО “БФ ТИ-АНГЕЛ”

р/р: 26000060398106

КОД (ЄДРПОУ): 36321738

Код банку (МФО): 336677

Банк отримувача: ПриватБанк

Призначення платежу: благодійна пожертва на лікування Федів Степана