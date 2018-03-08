Добірка крутих жінок з нашої історії, які не мали часу на страждання

За допомогою історика Владлена Мараєва журналісти сайту “24” зробили добірку історій жінок, які не мали часу на страждання, інформує WestNews.

Серед них є і Анна Ярославна, одна з дочок великого князя київського Ярослава Мудрого.

Ярослав Мудрий активно практикував “шлюбну дипломатію”, тому шлюб доньки погодив запросто. Вінчання Анни із французьким правителем відбулося у Реймсі у 1049 або 1051 році.

Анна Ярославна користувалась великою популярністю при французькому дворі та за його межами, активно займалась благодійністю та підтримувала розвиток церковної справи.

Після смерті чоловіка, королем став її малолітній син Філіп І. Регентом при ньому став граф Балдуїн Фландрський. Однак певний час авторитет Анни був настільки високим, що вона здійснювала безпосередній вплив на сина та французьку політику і брала участь у підписанні державних документів. При тому, що за традиціями того часу вдови королів, як правило, завершували життя у монастирях.

Роксолана – українська жінки, які символізує добу жіночого султанату в Османській імперії.

Українки принесли в Османську імперію явище, якого до них мусульманський світ не знав – жінок-політиків. Доба жіночого султанату, за словами істориків, почалась із однієї з найбільш знаних у світі українок – Роксолани.

Хюррем стала першою фавориткою, яку залишили в Стамбулі, ба більше – Сулейман зробив її своєю офіційною дружиною та надав їй титул хасекі султан (“особисто відзначена султаном”). Цей титул в ієрархії гарему вважався другим після валіде – матері правлячого султана. Пояснити такого розвитку подій при дворі не могли, тому просто вирішили, що Хюррем зачаклувала султана і списували на це всю її поведінку.

Поведінка ж була відверто нетиповою для тих часів і реальності: Хюррем приймала іноземних послів та правителів, впливових вельмож і митців. За її ініціативою звели багато мечетей, шкіл, караван-сараїв у Стамбулі, Єрусалимі, Мецці, Медіні, Едірне (Адріанополі).

Зрештою, завдяки діям Роксолани-Хюррем, наступним султаном після Сулеймана став її син Селім ІІ, відомий під прізвиськом “П’яниця” через свою пристрасть до вина. І саме з неї почався період надактивної участі жінок у державних справах Османської імперії, який тривав понад 100 років.

Соломія Крушельницька визнана найвидатнішою співачкою світу.

Винятковий талант оперної співачки Соломії Крушельницької перетворив її життя на грандіозний і дуже вишуканий роман із музикою. Співати почала з юних років. В одинадцятирічному віці відбувся й перший публічний виступ – в хорі українського товариства “Руська бесіда” в Тернополі.

Одразу ж після закінчення Львівської консерваторії дебютувала на сцені Львівського міського театру. Так почалась історія підкорення світу голосом неймовірної краси. Але, досягши світової слави, все одно регулярно верталась додому і майже щороку давала концерти у Львові, Станіславі, Тернополі, Бережанах, Коломиї, Стрию, Збаражі, Чернівцях.

Лише в останні місяці життя Соломії Крушельницькій присвоїли звання професора і Заслуженого діяча мистецтв УРСР.

Нагадаємо, що чотири прикарпатки увійшли до ТОП-100 успішних жінок України.